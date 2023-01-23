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CУСПІЛЬСТВО

Допомогу сільгоспвиробникам України на 200 млн доларів надасть ООН

23 січня 2023, 14:10
Допомогу сільгоспвиробникам України на 200 млн доларів надасть ООН
Фото: agrifoodforum.com
План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів
 
Головний економіст ФАО Максимо Тореро Каллен представив оновлену інформацію щодо плану на спеціальній зустрічі для міністрів країн G7 під час Глобального форуму з питань продовольства та сільського господарства (GFFA) у Берліні 21 січня.
 
За його даними, включають:
 
відновлення продовольчої безпеки та забезпечення продовольчої незалежності для 500 тисяч сільських домогосподарств уздовж лінії фронту або інших районах, що зазнали значного впливу, через надання насіння, кормів та грошової допомоги;
 
відновлення критично важливих продовольчих ланцюжків доданої вартості через надання дизельних та газових генераторів, насіння пшениці, ячменю, вівса та гороху, тимчасових та довгострокових модульних зерносховищ та забезпечення інших потреб;
 
посилення критично важливих елементів агропродовольчої системи через зміцнення потенціалу у галузі тестування та сертифікації альтернативних маршрутів експорту зерна, відновлення ветеринарних служб, партнерство зі спеціалізованими організаціями для сприяння знешкодженню вибухонебезпечних предметів на сільськогосподарських угіддях та проведення оцінки збитків та втрат.
У 2022 році у межах реалізації програм ФАО було розподілено понад 26 тисяч зернових рукавів, призначених для зберігання понад 5 млн тонн зернових, оскільки інфраструктура України була пошкоджена. На початку року надано насіння овочів та насіннєву картоплю для понад 30 тисяч домогосподарств, а також надано понад 5 тисяч тонн насіння озимої пшениці для підтримки дрібних фермерських господарств.
 
ФАО також надала багатоцільову грошову допомогу для понад 2 тисяч вразливих сільських домогосподарств, зокрема у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.
ООНціни на продукти

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