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Допомогу від ООН отримають ще 70 000 українців

правління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні анонсувала виплати ще для 70 000 українців. Фінансова підтримка є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.
Допомогу від ООН отримають ще 70 000 українців Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальних політики.
 
 
За попередніми даними, в УВКБ ООН готові поширити програму багатоцільової грошової підтримки ще на 70 тисяч осіб. Організація планує і надалі підтримувати розвиток цифрових технологій у соціальній сфері.
 
"Завдяки реалізації програми багатоцільової грошової підтримки постраждалих від війни українців, що є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги, майже 140 тисяч осіб отримали виплати у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців. Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду, та ін.), посиленні спроможності територіальних громад щодо надання переміщеним особам соціальних послуг", - ідеться в повідомленні.
 
Міністр у справах біженців Великої Британії Річард Харрінгтон заявив, що влада має вдвічі збільшити розмір допомоги родинам, які прийняли у себе біженців з України.
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24 08 2022 18:53
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