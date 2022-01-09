Дослідники з США створили месенджер для спілкування під водою

Американські дослідники розробили застосунок AquaApp - це перший месенджер для спілкування під водою.

Про це пишуть на сайті Вашингтонського університету.

Щоб його використовувати, потрібен лише смартфон або смарт-годинник. Застосунок працює за допомогою акустичних сигналів.

"З AquaApp ми демонструємо підводний обмін повідомленнями за допомогою динаміка та мікрофона, широко доступних на смартфонах і годинниках. Окрім завантаження програми на свій телефон, людям знадобиться лише водонепроникний чохол для телефону, розрахований на глибину занурення", - зазначив один із творців месенджеру, доктор наук Туочао Чен.

Найпопулярніший спосіб спілкування дайверів під водою - жести. Професіонали знають понад 200 сигналів, за допомогою яких передають інформацію про безпеку, напрямок руху тощо.

В AquaApp є список із 240 попередньо встановлених повідомлень, які відображають такі сигнали, 20 найпоширеніших — відображаються на помітному місці для легкого доступу. Користувачі також можуть фільтрувати повідомлення за вісьмома категоріями.

Експерименти показали, що застосунок може працювати на глибині до 12 метрів і передавати повідомлення на відстань до 113 метрів.

"Виходячи з наших експериментів, до 30 метрів є ідеальним діапазоном для надсилання та отримання повідомлень під водою, 100 метрів - передачі SОS-маяків", - зазначив Туочао Чен.