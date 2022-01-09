Дослідники з США створили месенджер для спілкування під водою
Американські дослідники розробили застосунок AquaApp - це перший месенджер для спілкування під водою.
Про це пишуть на сайті Вашингтонського університету.
Щоб його використовувати, потрібен лише смартфон або смарт-годинник. Застосунок працює за допомогою акустичних сигналів.
"З AquaApp ми демонструємо підводний обмін повідомленнями за допомогою динаміка та мікрофона, широко доступних на смартфонах і годинниках. Окрім завантаження програми на свій телефон, людям знадобиться лише водонепроникний чохол для телефону, розрахований на глибину занурення", - зазначив один із творців месенджеру, доктор наук Туочао Чен.
Найпопулярніший спосіб спілкування дайверів під водою - жести. Професіонали знають понад 200 сигналів, за допомогою яких передають інформацію про безпеку, напрямок руху тощо.
В AquaApp є список із 240 попередньо встановлених повідомлень, які відображають такі сигнали, 20 найпоширеніших — відображаються на помітному місці для легкого доступу. Користувачі також можуть фільтрувати повідомлення за вісьмома категоріями.
"Виходячи з наших експериментів, до 30 метрів є ідеальним діапазоном для надсилання та отримання повідомлень під водою, 100 метрів - передачі SОS-маяків", - зазначив Туочао Чен.
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