Дослідники знайшли найдовшу у світі соляну печеру, - ФОТО

Частина печери була відкрита ще у 80-х роках минулого століття

Ізраїльські спелеологи за два роки нанесли на мапу 10 кілометрів проходів та гротів всередині печери Малхам біля Мертвого моря. За їхніми словами, тепер вона - найдовша у світі соляна печера.

Два роки тому Йоав Негев з Ізраїльського клубу дослідників печер зібрав команду для повного дослідження печери, повідомляє BBC.

Через дощі печера стане ще довшою, зазначають дослідники. Дощова вода стікає до тріщин на поверхні, розчиняє сіль та створює напівгоризонтальні канали на своєму шляху. Таким чином вода прямує далі - в напрямку Мертвого моря.



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Боаз Лангфорд з Єврейського університету в Єрусалимі розповів, що якось під час вечері дослідники зрозуміли, що їм не вистачає приправ.

"Отже, ми просто відламали сіль з однієї зі скель та використали її", - згадав учений.

Попередній рекорд довжини належав соляній Печері Трьох Оголених на іранському острові Кешм. Її довжина становить 6,85 кілометра.

Печера Малхам проходить через гору Содом, а поруч розташована пустеля, де, як розповідає Біблія, дружина Лота перетворилася на соляний стовп, коли подивилася на зруйновані Содом і Гоморру.