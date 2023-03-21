Доступ до чат-боту від Google матимуть лише повнолітні

Компанія Google запускає свій чат-бот Bard зі штучним інтелектом, але він буде доступний лише користувачам старше 18 років.

Bard зможе отримувати доступ до найактуальнішої інформації з Інтернету.

Повідомляє BBC.

Чат-бот має кнопку "Google it", за допомогою якої і відкривається пошук, також бот здійснює перевірку фактів своїх джерел, таких як Вікіпедія, йдеться в матеріалі.

Google попередив, що Bard матиме обмеження, і додав, що чат-бот також може поширювати дезінформацію і відображати упередженість.

Причина цьому - бот вчиться на інформації з реального світу, в якій існують такі упередження і тому у відповідях на запитання користувачів можуть з’явитися стереотипи та хибна інформація.

Спочатку версія Bard запуститься в США та Великій Британії.

Щоб почати користуватися новим чат-ботом, користувачам потрібно буде зареєструватися.

Старший директор із продуктів Google Джек Кравчик сказав: "Bard – це експеримент, і що він сподівається, що люди використовуватимуть його як стартовий майданчик для творчості".