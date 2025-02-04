Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Доступного міжнародного фінансування гуманітарних проєктів стає менше – Верещук

04 лютого 2025, 21:07
Доступного міжнародного фінансування гуманітарних проєктів стає менше – Верещук
Фото: з вільних джерел
Вона озвучила низку закликів до гуманітарних операторів.
Треба "звикнути працювати в умовах, коли війна триває все довше, а доступного міжнародного фінансування стає менше". 
 
Про це заступниця глави ОПУ Ірина Верещук заявила після зустрічі з гуманітарним координатором ООН в Україні Матіасом Шмале
 
Верещук звернулася до неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів із закликом цього року зробити термінову ревізію пріоритетів, проєктів, бюджетів, команд і робочих алгоритмів. 
 
"Треба швидко перерозподілити фінансові та людські ресурси з менш важливих напрямів на більш важливі, з менш ефективних проєктів на більш ефективні. Також потрібно суттєво збільшити швидкість виконання проєктів шляхом спрощення процедур і використання більш жорстких дедлайнів", - наголосила заступниця глави ОПУ.
 
Верещук закликала також "тісніше координуватись із владою", бо це "важливо для правильної пріоритизації, щоб українські громадяни отримували максимальну користь від гуманітарного реагування за міжнародні кошти". 
війна в Українігуманітарні питанняросія окупанти

Останні матеріали

Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється