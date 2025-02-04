Доступного міжнародного фінансування гуманітарних проєктів стає менше – Верещук

Вона озвучила низку закликів до гуманітарних операторів.

Треба "звикнути працювати в умовах, коли війна триває все довше, а доступного міжнародного фінансування стає менше".

Про це заступниця глави ОПУ Ірина Верещук заявила після зустрічі з гуманітарним координатором ООН в Україні Матіасом Шмале

Верещук звернулася до неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів із закликом цього року зробити термінову ревізію пріоритетів, проєктів, бюджетів, команд і робочих алгоритмів.

"Треба швидко перерозподілити фінансові та людські ресурси з менш важливих напрямів на більш важливі, з менш ефективних проєктів на більш ефективні. Також потрібно суттєво збільшити швидкість виконання проєктів шляхом спрощення процедур і використання більш жорстких дедлайнів", - наголосила заступниця глави ОПУ.

Верещук закликала також "тісніше координуватись із владою", бо це "важливо для правильної пріоритизації, щоб українські громадяни отримували максимальну користь від гуманітарного реагування за міжнародні кошти".