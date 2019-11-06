Прокуратура завершила досудове розслідування щодо Чорнобука
З 11 червня підозрюваному і захисникам надали доступ до матеріалів справи для ознайомлення.
Суддю 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.
Нагадаємо, що Чорнобук був суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області.
Колишньому судді інкримінують держзраду і підривну діяльність: його підозрюють у допомозі російським окупантам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства держави-агресора.
У березні 2014 року Чорнобук публічно підтримав анексію Криму Росією. Незважаючи на це, незаконна влада Криму звільнила його з посади і заборонила в'їзд на півострів. На початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Петра Порошенка його призначено на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.
У липні 2018 генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.
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