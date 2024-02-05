Дозвіл на транзит F-16 в Україну в Міноборони Молдови назвали фейком

Подібні повідомлення, спрямовані на нагнітання страху у суспільстві.

Президент країни Мая Санду не дозволяла переліт через Молдову винищувачів F-16, призначених для України. Як і спільну операцію проти невизнаного Придністров'я.



Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, пише NewsMaker.

"В останні дні в мережі, особливо в Telegram-каналах, з'явилася провокаційна дезінформація, спрямована проти оборонного відомства Молдови. Згідно з деякими повідомленнями, Міністерство оборони нібито дозволило розмістити українські літаки F-16 на аеродромі в Маркулештах, або Молдова готує українських солдатів до вторгнення в придністровський регіон. Ми категорично спростовуємо ці неправдиві повідомлення, спрямовані на нагнітання страху у суспільстві. Ми просимо громадян бути пильними та отримувати інформацію лише з офіційних джерел", - заявили у Міноборони, відповідаючи на запит видання про інформацію, що з'явилася в мережі, про те, що Санду нібито домовилася з Президентом України Володимиром Зеленським про те, щоб винищувачі F-16 пролітали через повітряний простір Молдови.



Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий раніше спростував інформацію про те, що винищувачі F-16, які Захід направить Україні, якийсь час будуть перебувати у Маркулештському аеропорту. Як заявив Носатий, відповідаючи на запитання журналістів, цю неправдиву інформацію поширюють "політики, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні".