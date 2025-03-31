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ПОЛІТИКА

Дозвіл путіну відновити СРСР матиме серйозніші наслідки для Європи – The Telegraph

31 березня 2025, 15:22
Дозвіл путіну відновити СРСР матиме серйозніші наслідки для Європи – The Telegraph
з вільних джерел
Основна причина полягає в тому, що, дозволивши путіну повернути ці країни під контроль росії, він отримає доступ до нових ресурсів, в тому числі призовників, для ведення своїх майбутніх воєн в Європі.

Якщо росії буде дозволено перегрупуватися після війни в Україні — реальність може бути набагато похмурішою, ніж передбачається, і може охопити країни, які наразі не стоять на шляху російських армій.

Звичайно, європейські лідери, строго кажучи, не несуть відповідальності за безпеку і добробут країн за межами європейського периметру (як би він не визначався), але не бачити важливість країн Кавказу і Центральної Азії, а також білорусі та Молдови для майбутнього Європи було б недалекоглядно.

Про це йдеться в газеті The Telegraph.

Основна причина полягає в тому, що, дозволивши путіну повернути ці країни під контроль росії, він отримає доступ до нових ресурсів, в тому числі призовників, для ведення своїх майбутніх воєн в Європі.

"Дозволити Україні зазнати поразки і дати можливість путіну продати це як перемогу, безсумнівно, підживлюватиме його більші амбіції і буде використано як виправдання для нової агресії. Як тільки путіну дозволять перегрупуватися, його першим кроком буде відновлення Радянського Союзу", — пише газета.

У деяких випадках путіну не знадобиться багато часу для досягнення цієї мети. білорусь, ймовірно, стане першою ціллю, оскільки вона вже знаходиться під впливом москви. За серйозного внутрішнього тиску лукашенка не має змоги протистояти путіну.

Не знадобиться багато зусиль, щоб формально анексувати Вірменію, країну, яка перебуває під впливом путіна більше, ніж будь-яка інша з колишніх радянських республік. Прем'єр-міністр Пашинян, який не оскаржував це домінування з моменту приходу до влади у 2018 році, охоче піде на це, додає газета.

Без Вірменії підкорення Грузії буде неминучим.

Азербайджан, можливо, спочатку матиме певні важелі впливу і зможе уникнути прямої анексії завдяки своїм міцним зв'язкам з Туреччиною та зростаючим комерційним і оборонним відносинам з Ізраїлем, але це буде тимчасово. росія — можливо, у партнерстві з Іраном — може легко підпорядкувати собі диктатора Азербайджану Ільхама Алієва, серед іншого, використовуючи національні меншини, йдеться в The Telegraph.

Центральноазійські республіки також не мають жодних шансів протистояти тиску путіна.

Щоб запобігти розгортанню такого сценарію, насамперед потрібна набагато сильніша військова відповідь на триваючу російську агресію в Україні, вважають в газеті.

"На щастя для Європи, Україна зараз має найбільшу і найбільш загартовану в боях армію на континенті. Тому нові зусилля мають бути спрямовані на те, щоб надати їй повну боєздатність. Це також може бути краще з погляду внутрішньої політики: громадська думка в Європі, ймовірно, віддасть перевагу фінансуванню української армії, а не розгортанню власних військ, навіть після підписання мирного договору", — зазначає The Telegraph.

російська економіка перебуває в жахливому становищі, і другою метою має бути підрив її здатності фінансувати військові зусилля. Режим санкцій має бути посилений, спрямований на усунення лазівок і політичний тиск на країни, які допомагають росії ухилятися від санкцій.

ЄвропавійнаВладімір ПутінСРСР

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