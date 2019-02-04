ДПСУ відновила облаштування "стіни" на кордоні з Росією
"Зокрема, проводять роботи на ділянці Луганській області. Підрядні організації виконали підготовчі роботи для будівництва рокадних доріг, відбувається укладання загороджень і протитранспортних ровів. Тривають проектно-вишукувальні роботи", - повідмляє МВС України.
У цей час тільки на ділянці відділу прикордонної служби "Лозно-Олександрівка" облаштовано 6,3 км загороджень зі спіралі типу "Єгоза" і понад 13 км протитранспортного (протитанкового) рову.
На ділянці Золочівського району Харківської області проводять роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю. Крім Луганської та Харківської областей, також проводять роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів у Чернігівській області.
Фото:ДПСУ
Проводять також розробку проектно-кошторисної документації з інженерно-технічного облаштування державного кордону в межах Сумської області.
"Усього на 2019 рік передбачено виділення з бюджету 400 млн грн. За ці кошти планують розгорнути 5 комплексів відеоконтролю і сигналізації, облаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, 47,9 км загороджень зі спіралями типу "Єгоза", прокласти 65,8 км рокадних доріг, обладнати 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на трьох об'єктах і низку інших важливих робіт", - йдеться на сайті.
Також у Державній прикордонній службі відзначили, що на ділянках, де система діє, практично зведена до нуля можливість порушення лінії кордону.
Нагадаємо, що російські окупанти 28 грудня минулого року завершили будівництво інженерного загородження на межі анексованого Криму та Херсонщини.
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