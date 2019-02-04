Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ДПСУ відновила облаштування "стіни" на кордоні з Росією

На 2019 рік у бюджеті передбачено 400 млн грн на облаштування українсько-російського кордону
З 1 квітня 2019 року почалися активні роботи з реалізації запланованих заходів з інженерно-технічного облаштування російсько-українського кордону.
ДПСУ відновила облаштування "стіни" на кордоні з Росією Фото:ДПСУ

 "Зокрема, проводять роботи на ділянці Луганській області. Підрядні організації виконали підготовчі роботи для будівництва рокадних доріг, відбувається укладання загороджень і протитранспортних ровів. Тривають проектно-вишукувальні роботи", - повідмляє МВС України.

У цей час тільки на ділянці відділу прикордонної служби "Лозно-Олександрівка" облаштовано 6,3 км загороджень зі спіралі типу "Єгоза" і понад 13 км протитранспортного (протитанкового) рову.

На ділянці Золочівського району Харківської області проводять роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю. Крім Луганської та Харківської областей, також проводять роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів у Чернігівській області.


Фото:ДПСУ

Проводять також розробку проектно-кошторисної документації з інженерно-технічного облаштування державного кордону в межах Сумської області.

"Усього на 2019 рік передбачено виділення з бюджету 400 млн грн. За ці кошти планують розгорнути 5 комплексів відеоконтролю і сигналізації, облаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, 47,9 км загороджень зі спіралями типу "Єгоза", прокласти 65,8 км рокадних доріг, обладнати 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на трьох об'єктах і низку інших важливих робіт", - йдеться на сайті.

Також у Державній прикордонній службі відзначили, що на ділянках, де система діє, практично зведена до нуля можливість порушення лінії кордону.

Нагадаємо, що російські окупанти 28 грудня минулого року завершили будівництво інженерного загородження на межі анексованого Криму та Херсонщини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2019 16:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.