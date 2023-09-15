Дрон СБУ підбив російський ракетний корабель "Самум"

СБУ використала експериментальний зразок дрона “Морський малюк”, який здатен працювати в шторм.

Морський дрон СБУ влаштував "бавовну" російському малому ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Про це повідомив у п’ятницю, 15 вересня, військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела в українській спецслужбі.

Ураження ворожого судна відбулося напередодні.

“За моєю інформацією, вчора “Морський малюк” влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід”, - написав журналіст.

росіянам довелося відбуксирувати “Самум” на ремонт із великим диферентом (тобто нахилом) на корму і креном на правий борт.

“Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м”, - уточнив Андрій Цаплієнко.