Дрон шпигував за британським авіаносцем, Бундесвер застосував контрзаходи

Після цього Бундесвер увімкнув перешкодну радіостанцію типу HP-47/

Цього тижня в Німеччині до гамбурзького порту зайшов британський авіаносець HMS Queen Elizabeth. У ніч на п'ятницю було зафіксовано, що за ним стежить невідомий розвідувальний дрон.

Про це повідомляє BILD.

Як пише видання, після прибуття корабля Бундесвер виставив охорону навколо причалу. Однак у ніч на 22 листопада поліція помітила, що біля авіаносця, довжина якого становить 284 метри, літає безпілотник розмірами 1,5х1,5 метра. Скоріше за все, як пише видання, це був розвідувальний дрон, який шпигував за авіаносцем.

Після цього Бундесвер увімкнув перешкодну радіостанцію типу HP-47, проте вона не допомогла. Незабаром безпілотник полетів у бік міста (дії відбуваються в Гамбурзі), потім розвернувся і зник із поля видимості. Внаслідок наземної перевірки нічого не виявлено, у цьому контексті вона була безуспішною.

Як наслідок, у Німеччині порушили кримінальну справу за статтею 109g Кримінального кодексу ФРН про зйомки, що загрожують безпеці.