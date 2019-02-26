Дронову і Зайцевій дали по 10 років в'язниці
Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.
Засідання мало розпочатися о 14:00, але почалося із запізненням майже на 15 хвилин - Зайцевій стало погано і її виводили із залу.
"Зазначені докази сукупно доводять порушення обвинуваченими Зайцевою і Дроновим вимог ПДР, а саме обвинуваченою Зайцевою - 8.7.3 "г", "е", 8.10, 8.11... ПДР, Дроновим - п. 8.7.3 "е", 8.10, 10.1..., що... перебуває в причинно-наслідкового зв'язку з виникненням ДТП", - заявив суддя Віктор Попрас, інформує РБК-Україна.
Фото: mediaport.ua
Адвокати Дронова наполягали на тому, що їхній підзахисний не винен у скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просили суд врахувати пом'якшувальні обставини. Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину і пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.
Фото: mediaport.ua
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.
Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.
У ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.
Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим.
На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян"). З цієї ж статті звинувачують і Олену Зайцеву.
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