Дрони атакували москву та Підмосков’я
20 липня 2025, 10:49
Фото: www.ekathimerini.com
Повідомляють про вибухи, паніку та роботу ППО
У ніч на 20 липня жителі москви та Підмосков’я повідомили про атаку дронів. У Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Наприклад, у 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.
Мер москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито знищила тринадцять ворожих безпілотників, які атакували російську столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби
Сильні звуки польоту дронів зафіксовано також у Калузькій області. Там, як стверджують місцеві мешканці, працює система протиповітряної оборони.
Офіційні особи рф традиційно поки що не повідомляють подробиць про цілі або масштаби руйнувань.