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Дрони атакували москву та Підмосков’я

20 липня 2025, 10:49
Дрони атакували москву та Підмосков’я
Фото: www.ekathimerini.com
Повідомляють про вибухи, паніку та роботу ППО
У ніч на 20 липня жителі москви та Підмосков’я повідомили про атаку дронів. У Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
Наприклад, у 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.
 
Мер москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито знищила тринадцять ворожих безпілотників, які атакували російську столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби
 
Сильні звуки польоту дронів зафіксовано також у Калузькій області. Там, як стверджують місцеві мешканці, працює система протиповітряної оборони.
 
Офіційні особи рф традиційно поки що не повідомляють подробиць про цілі або масштаби руйнувань.

 

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