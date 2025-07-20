Дрони атакували москву та Підмосков’я

Повідомляють про вибухи, паніку та роботу ППО

У ніч на 20 липня жителі москви та Підмосков’я повідомили про атаку дронів. У Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наприклад, у 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.