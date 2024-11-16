Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області росії

російська місцева влада повідомляє про атаку БпЛА у місті Людиново

У місті Людиново Калузької області (РФ) вранці 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза "Калуганефтепродукт", яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.

Про це повідомив Telegram-канал губернатора Калузької області Владислава Шапши.

російський представник влади повідомив, що вибух стався на околицях міста Людиново. Він також зазначив, що "серйозних пошкоджень інфраструктури не було", і жертв не зафіксовано.

Зі слів губернатора Калузької області, внаслідок вибуху БПЛА "було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках" та кілька автомобілів.