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Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області росії

16 листопада 2024, 09:15
Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області росії
російська місцева влада повідомляє про атаку БпЛА у місті Людиново

У місті Людиново Калузької області (РФ) вранці 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза "Калуганефтепродукт", яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.

Про це повідомив Telegram-канал губернатора Калузької області Владислава Шапши.

російський представник влади повідомив, що вибух стався на околицях міста Людиново. Він також зазначив, що "серйозних пошкоджень інфраструктури не було", і жертв не зафіксовано.
 
Зі слів губернатора Калузької області, внаслідок вибуху БПЛА "було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках" та кілька автомобілів.
 
"На місці працює оперативна група", – додав чиновник.
 
Представник росії не уточнив мету повітряної атаки з використанням БПЛА та не згадав нафтобазу, що розташована в Людиново.
 
Разом з тим, варто згадати, що цей об'єкт вже зазнавав атак дронів принаймні двічі навесні цього року.

 

дронибезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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