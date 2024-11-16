Дрони атакували нафтобазу у Калузькій області росії
16 листопада 2024, 09:15
російська місцева влада повідомляє про атаку БпЛА у місті Людиново
У місті Людиново Калузької області (РФ) вранці 16 листопада, стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза "Калуганефтепродукт", яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.
Про це повідомив Telegram-канал губернатора Калузької області Владислава Шапши.
російський представник влади повідомив, що вибух стався на околицях міста Людиново. Він також зазначив, що "серйозних пошкоджень інфраструктури не було", і жертв не зафіксовано.
Зі слів губернатора Калузької області, внаслідок вибуху БПЛА "було пошкоджено склопакети в кількох житлових будинках" та кілька автомобілів.
"На місці працює оперативна група", – додав чиновник.
Представник росії не уточнив мету повітряної атаки з використанням БПЛА та не згадав нафтобазу, що розташована в Людиново.
Разом з тим, варто згадати, що цей об'єкт вже зазнавав атак дронів принаймні двічі навесні цього року.