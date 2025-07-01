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Дрони атакували військове підприємство в російському Іжевську

01 липня 2025, 11:11
Дрони атакували військове підприємство в російському Іжевську
фото: соцмережі
ймовірно, йдеться про атаку на Іжевський електромеханічний завод "Купол"
Невідомі дрони атакували підприємство в російському Іжевську. 
 
Про це повідомив очільник Удмуртії.
 
Він заявив про атаку на одне із підприємств, проте не уточнив, яке саме. 
 
Перед цим в Іжевську оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.  
 
Зі свого боку, керівник Центру протидії дезинформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що, ймовірно, йдеться про атаку на Іжевський електромеханічний завод “Купол” – це один з головних виробників ЗРК “Тор” та ударних БПЛА “Гарпія-А1” для армії рф.
 
Завод займається виробництвом високоточних виробів ППО і радіоелектронної апаратури військового призначення. З 2002 року ВАТ "ІЕМЗ "Купол" входить до складу Концерну ППО "Алмаз-Антей", який об'єднав понад 40 найбільших підприємств, що спеціалізуються на розробці та виробництві систем ППО для всіх видів збройних сил.
дронивійна в Україніросія окупанти

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