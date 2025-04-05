Дрони атакували завод у Саранську рф, який виготовляє оптоволокно для fpv
У ніч на суботу безпілотники атакували російський завод у Саранську, який виробляє оптоволокно для безпілотників і є єдиним у росії.
Про це пише Telegram-канал Baza.
"БПЛА атакували завод із виробництва оптоволокна в Саранську. Внаслідок атаки виникла пожежа в районі підприємства", - йдеться в дописі.
Мешканці області кажуть, що нібито нарахували від шести до восьми БпЛА у небі.
Також глава Мордовії Артем Здунов визнав атаку на Саранськ.
"Сьогодні вночі одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БПЛА. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні сили і засоби", - написав той.
За словами глави МОрдовії, на території працюють оперативні і екстрені служби і начебто постраждалих немає.