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Дрони атакували завод у Саранську рф, який виготовляє оптоволокно для fpv

05 квітня 2025, 11:33
Дрони атакували завод у Саранську рф, який виготовляє оптоволокно для fpv
Фото: ar25.org
Він являється єдиним у росії.

У ніч на суботу безпілотники атакували російський завод у Саранську, який виробляє оптоволокно для безпілотників і є єдиним у росії.

Про це пише Telegram-канал Baza.

"БПЛА атакували завод із виробництва оптоволокна в Саранську. Внаслідок атаки виникла пожежа в районі підприємства", - йдеться в дописі.

Мешканці області кажуть, що нібито нарахували від шести до восьми БпЛА у небі.

Також глава Мордовії Артем Здунов визнав атаку на Саранськ.

"Сьогодні вночі одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БПЛА. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні сили і засоби", - написав той.

За словами глави МОрдовії, на території працюють оперативні і екстрені служби і начебто постраждалих немає.

 
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