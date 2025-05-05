Дрони фіксують масові страти українських полонених – розслідування NYT

З кінця серпня місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні задокументувала 29 зіткнень, під час яких російські солдати вбили щонайменше 91 недієздатного українського солдата.

Оскільки США приймають російські тези щодо спроби досягти припинення вогню в Україні, багато українців задаються питанням, чи не будуть забуті численні звинувачення в російських військових злочинах, зокрема і в численних стратах полонених бійців ЗСУ.

Як пише The New York Times, останніми місяцями українські та міжнародні чиновники з прав людини масово звинувачували російські війська у страті українських солдатів, які здалися, замість того, щоб брати їх як військовополонених, як того вимагають Женевські конвенції.

"П'ять українських пілотів безпілотників розповіли в інтерв'ю, що вони дивилися відео з безпілотників, які показують, як їхні товариші по службі здаються в полон, а потім гинуть. Хоча російські чиновники заперечують вчинення військових злочинів на Україні, деякі російські солдати, схоже, настільки не стурбовані можливими наслідками, що публікують власні відео вбивств беззбройних українців", - пише видання.

У минулих конфліктах військові злочини зазвичай відбувалися поза увагою, і розкривалися пізніше під час розслідувань. Але безпілотники дозволяють відстежувати ці страти в режимі реального часу, наголошується в статті.

Так, видання нагадує про відео від української прокуратури, на якому зображено розстріл 16 осіб 30 вересня після здачі в полон недалеко від Покровська.

"Кадри були настільки чіткими, що мати одного чоловіка пізніше впізнала його", - підкреслює видання.

При цьому деякі росіяни самі знімають відео своїх злочинів і поширюють їх у соціальних мережах.

З кінця серпня місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні задокументувала 29 зіткнень, під час яких російські солдати вбили щонайменше 91 недієздатного українського солдата. Водночас за ті самі шість місяців ООН задокументувала одну страту недієздатного російського солдата українськими військами.

"Деякі військові аналітики заявили, що росіяни могли спробувати залякати потенційних українських новобранців, щоб вони не вступали в армію, і змусити російських солдатів двічі подумати, перш ніж здаватися, - тому що українці можуть захотіти помститися, - йдеться у статті.

Оператори безпілотників, які спостерігали на відео, як росіяни розстрілюють українців, зазначають, що найгіршою була безпорадність.

"Ми нічого не могли зробити, щоб допомогти нашим людям", - сказав один із них.

"Ми не вимовляли ввічливих слів - ми були сповнені люті та сильного бажання помститися", - підкреслив інший оператор.

Станом на кінець минулого року Офіс генпрокурора офіційно зафіксував уже понад 100 випадків страти російськими окупантами українських військовополонених, але насправді цифри можуть бути набагато більшими, сказав тоді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.