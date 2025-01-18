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Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області рф

18 січня 2025, 13:13
Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області рф
На нафтобазі виникла масштабна пожежа.
В ніч на суботу, 18 січня, Головне управління розвідки атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області рф.
 
Про це пише "Укрправда" з посиланням на джерела в ГУР МО.
 
Щонайменше десять влучань безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. Як інформує джерело, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.
 
Відомо, що нафтобаза у Тульській області забезпечує армію окупантів пальним.
дрониГУРвійна в Україніросія окупанти

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