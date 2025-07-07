Дрони ГУР атакували НПЗ у Краснодарському краї – ЗМІ
07 липня 2025, 16:09
Фото: www.ekathimerini.com
Унаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.
Українські далекобійні безпілотники уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в українській розвідці.
За їхніми словами, дрони влучили в один із технологічних цехів підприємства.
Ільський НПЗ ім. А. Шамара – нафтопереробне підприємство, розташоване у Краснодарському краї, є однією із провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу. Здійснює приймання, зберігання й перероблення вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним і залізничним транспортом.
"Цей НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяний до ведення агресивної війни проти України", – зазначили в розвідці.