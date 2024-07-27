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Дрони ГУР атакували військові аеродроми рф та пошкодили надзвуковий винищувач

27 липня 2024, 15:23
Дрони ГУР атакували військові аеродроми рф та пошкодили надзвуковий винищувач
Результати влучань БПЛА по інших військових обʼєктах росіян наразі уточнюються.
Дрони Головного управління розвідки Міноборони України у ніч на суботу, 27 липня, завдали удару по російському дальному стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території росії.
 
Про це повідомили джерела в ГУР "Суспільному".
 
За даними джерел, уночі та вранці 27 липня внаслідок операції ГУР Міноборони були атаковані військові аеродроми РФ в місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області. Пошкоджень зазнав російський винищувач.
 
Як зазначають очевидці, перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєво пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому та знімок стовпу чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.
 
Відомо, що на аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання російського льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.
 
Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити БПЛА, однак після цього пролунали характерні вибухи "прильотів".
 
Внаслідок влучання БпЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Аеродром "Оленья" розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.
 
Результати влучань БПЛА по інших військових обʼєктах росіян наразі уточнюються.
ГУРвійна в Україніросія окупанти

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