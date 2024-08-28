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Дрони ГУР уразили нафтобазу в Ростовській області

28 серпня 2024, 12:53
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Ростовській області
Фото: firtka.if.ua
Уражено нафтобазу "Атлас" в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський.
Дрони Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій уразили нафтобазу в Ростовській області.
 
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела. 
 
За допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
 
Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ. 
 
Як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. 
 
ГУРнафтобазавійна в Україніросія окупанти

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