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Дрони ГУР вночі атакували військові цілі у трьох регіонах рф

17 червня 2024, 12:34
Дрони ГУР вночі атакували військові цілі у трьох регіонах рф
Фото: Телеграм FEDOROV
Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод.

Дрони Головного управління розвідки Міноборони вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах росії. 

Про це повідомляє " Армія TV" із посиланням на джерела в ГУР.

Зазначається, що безпілотники вдарили по обʼєктах у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях. 

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях. 

Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи над територією Воронезької області.

війна в УкраїніГУР МОУросія окупантиатака дронів

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