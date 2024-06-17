Дрони ГУР вночі атакували військові цілі у трьох регіонах рф
Дрони Головного управління розвідки Міноборони вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах росії.
Про це повідомляє " Армія TV" із посиланням на джерела в ГУР.
Зазначається, що безпілотники вдарили по обʼєктах у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.
Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях.
Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи над територією Воронезької області.