Дрони ГУР вночі атакували військові цілі у трьох регіонах рф

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод.

Дрони Головного управління розвідки Міноборони вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах росії.

Про це повідомляє " Армія TV" із посиланням на джерела в ГУР.

Зазначається, що безпілотники вдарили по обʼєктах у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях.

Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи над територією Воронезької області.