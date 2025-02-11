Дрони масовано атакували Саратовську область рф

Нафтопереробний завод, який атакували дрони, є одним з ключових об’єктів російської паливної інфраструктури.

У ніч на 11 лютого було атаковано Саратовський нафтопереробний завод рф.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, це вже не перша така атака.

"Саратовський нафтопереробний завод - один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік", - зазначив Коваленко.