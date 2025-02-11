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Дрони масовано атакували Саратовську область рф

11 лютого 2025, 08:07
Дрони масовано атакували Саратовську область рф
Фото: www.ekathimerini.com
Нафтопереробний завод, який атакували дрони, є одним з ключових об’єктів російської паливної інфраструктури.
У ніч на 11 лютого було атаковано Саратовський нафтопереробний завод рф.
 
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
 
За його словами, це вже не перша така атака. 
 
"Саратовський нафтопереробний завод - один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік", - зазначив Коваленко. 
 
Він зазначив, що завод відіграє важливу роль у забезпеченні російських окупатів паливом. Навіть під час Другої світової війни НПЗ був критичним для військового логістики, а наразі є важливим елементом паливного постачання. 
 
"Окрім Саратовського НПЗ був атакований Енгельс", - додав Коваленко. 
 
За даними російських ЗМІ, над Енгельсом близько о 4 годині ранку прогриміли щонайменше 11 вибухів. Було чути звуки, які схожі на автоматні черги. 
 
Місцеві жителі повідомляли, що в регіоні спрацювала система тривоги, яка багатьох розбудила. За попередньою інформацією, було начебто знищено кілька повітряних цілей. 

 

війна в Україніросія окупантидрониНПЗ

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