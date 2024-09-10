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Дрони масово атакували московську область: влетіли в будинки і на аеропорти

10 вересня 2024, 08:19
Дрони масово атакували московську область: влетіли в будинки і на аеропорти
Фото: УНН
Через безпілотники аеропорт Внуково в столиці рф закрили.

У Підмосков'ї заявили про масовану атаку дронів, вибухи і роботу ППО. 

Про це пишуть рос ЗМІ.

Один безпілотник впав на на злітно-посадковій смузі аеропорту Внуково.

В московській області в місті Раменське дрони влучили у дві житлові багатоповерхівки, а на місці прильоту виникли пожежі.

За даними очільника столиці рф, збито вже дев'ять дронів, які атакували місто.

Також безпілотники збивали в Люберцях, Раменському окрузі, біля Подольська та в Домодєдово.

Там були пошкоджені щонайменше 20 квартир і як мінімум 6 балконів згоріли повністю, ще шість залишилися без скла, віконних рам і зі слідами кіптяви.

Ще один безпілотник вдарив по житловій багатоповерхівці у ще одному районі міста Раменського.

Загорівся 12 поверх будинку на Високовольтній вулиці. Собянін повідомив про загоряння на рівні 11-12 поверхів житлового будинку.

За даними ЗМІ, пожежа спалахнула на 10 поверсі. Ударна хвиля вибила вікна з першого по десятий поверх. 11-й, 12-й, 13-й і вище заволокло густим чорним димом.

Пізніше стало відомо, що в будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей і одна загинула. Загалом 43 людини було переселено. 

Крім того, потужні вибухи пролунали у Брянській і Калужській областях рф.

Пізніше Міноборони рф заявило, що вночі над територією рф збили 144 українських дрони в 9 регіонах, із них 20 – у Московській області.

Також стало відомо, що всі три летовища московщини були закриті: Внуково, Домодєдово і Жуковський. 

 

війна в Українівтрати рфмосковська область

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