Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод

На заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.

Вночі ударні дрони Служби безпеки України уразили підприємство військово-промислового комплексу рф, що випускає продукцію для ведення війни проти України — Муромський приладобудівний завод (Володимирська область).

Про це пише УНІАН, посилаючись на власні джерела.

у спецслужбі, завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації рф.

За словами співрозмовника, на заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа. Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але, як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території рф", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.