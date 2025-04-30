Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод
30 квітня 2025, 13:34
Фото: УНН
На заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.
Вночі ударні дрони Служби безпеки України уразили підприємство військово-промислового комплексу рф, що випускає продукцію для ведення війни проти України — Муромський приладобудівний завод (Володимирська область).
Про це пише УНІАН, посилаючись на власні джерела.
у спецслужбі, завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації рф.
За словами співрозмовника, на заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа. Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але, як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити.
"СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території рф", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, вранці стало відомо, що у Муромі Володимирської області рф унаслідок атаки невідомих безпілотників виникла велика пожежа на складі. Губернатор області Олександр Авдєєв заявив, що площа загоряння склала 720 кв м. Він повідомив, що зафіксовано приліт кількох дронів, які, звісно, були подавлені засобами РЕБ.
Загалом, за словами російського чиновника, дрони пошкодили дві будівлі. При цьому, російські пабліки повідомили, що йдеться про місцевий приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсулів для боєприпасів, піротехнічних пристроїв для засобів порятунку в авіаційній, морській і сухопутній техніці, а також для космічних комплексів, зокрема пілотованих.