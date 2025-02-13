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Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "Андреаполь"

13 лютого 2025, 17:31
Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію
Фото: www.ekathimerini.com
Сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання.
У ніч на 13 лютого дрони Служби безпеки знову уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. 
 
Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ.
 
Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.
 
Це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня 2025 року. Тоді БпЛА пошкодили фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. 
 
"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
 
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