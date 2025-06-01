Дрони СБУ відпрацювали відразу по 4 військових аредромах у рф
01 червня 2025, 15:00
Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Служба безпеки України (СБУ) відпрацювала сьогодні відразу по чотирьох військових аеродромах рф.
Про це повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна".
Наразі літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Зараз відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.
На відео видно, як палає аеродром "Белая" в Іркутській області рф і чути голос, схожий на голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує вибухи. Він особисто керує операцією.
"Оце так файно зараз виглядає аеродром "Бєлая". Стратегічна ворожа авіація", – каже він.
Ця спецоперація отримала назву "Павутина", розповіло джерело.