Дрони СБУ відпрацювали відразу по 4 військових аредромах у рф

Служба безпеки України (СБУ) відпрацювала сьогодні відразу по чотирьох військових аеродромах рф.

Наразі літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Зараз відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.

На відео видно, як палає аеродром "Белая" в Іркутській області рф і чути голос, схожий на голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує вибухи. Він особисто керує операцією.

"Оце так файно зараз виглядає аеродром "Бєлая". Стратегічна ворожа авіація", – каже він.

Ця спецоперація отримала назву "Павутина", розповіло джерело.