Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля Харцизька

Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами

Дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька в Донецькій області.

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

В спецслужбі підкреслили, що Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.

"СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої "бавовни" від СБУ в розпалі", - йдеться у повідомленні.