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Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля Харцизька

03 липня 2025, 13:53
Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля Харцизька
Фото: www.ekathimerini.com
Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами
Дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька в Донецькій області.
 
Про це повідомив прес-центр СБУ.
 
Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.
 
В спецслужбі підкреслили, що Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.
 
"СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої "бавовни" від СБУ в розпалі", - йдеться у повідомленні.
дронивійна в Україніросія окупанти

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