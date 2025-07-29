Дрони вдарили по Донецьку та залізничному вузлу в Ростовській області рф

У місті пролунали десятки вибухів.

Сьогодні вночі, 29 липня, тимчасово окупований росією Донецьк зазнав масованої атаки безпілотників. У місті та його околицях пролунали десятки вибухів, понад 150 тисяч абонентів нібито залишилися без електропостачання.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Згідно з повідомленнями у соцмережах, атака дронів розпочалася близько 23:00. Користувачі пишуть про щонайменше два десятки вибухів у різних районах Донецька. На оприлюднених відео чути звуки дронів, вибухів і роботи систем протиповітряної оборони.

Підконтрольна окупаційній владі компанія "Донецкэлектро" заявила, що внаслідок удару без світла залишилися понад 150 тисяч жителів Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

Офіційні російські джерела поки не оприлюднили інформацію про масштаби руйнувань чи можливі жертви.

Пізніше стало відомо про атаку дронів по місту Сальськ у Ростовській області РФ. Місцеві жителі повідомляють про потужну пожежу поблизу залізничної інфраструктури.

За даними Telegram-каналів, близько 02:00 ночі пролунала серія вибухів, також було чути звуки роботи ППО. На опублікованих відео видно масштабну пожежу, яка, за словами очевидців, виникла в районі залізничного вузла.

Офіційні коментарі російської сторони наразі відсутні.