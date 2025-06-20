Дрони витісняють артилерію з поля бою – Forbes

Україна активно нарощує власне виробництво, готуючись до "дронової війни" майбутнього.

На початку повномасштабного вторгнення російська артилерія була ключовою перевагою Кремля — масовані обстріли створювали вогневі завіси для просування військ. росія мала десятикратну перевагу в кількості гармат, і Україна постійно зверталася до партнерів по снаряди.

Однак ситуація суттєво змінилася. Як розповів командир підрозділу БПЛА "Тайфун" Нацгвардії України з позивним "Майкл" у коментарі Forbes, сьогодні головну загрозу становлять не гармати, а дрони. Саме вони стали основою сучасної контрбатарейної боротьби.

Україна значно просунулась у виявленні ворожих артсистем завдяки поєднанню радарів типу AN/TPQ-36 Firefinder, акустичних датчиків та аеророзвідки. Після засічки району за допомогою радарів, дрони із відео- та фотозйомкою високої якості підтверджують місцезнаходження гармати й передають координати для ураження.

Найбільш ефективно артилерію виявляють саме під час пострілу — за спалахом, димом, або рухами обслуги. Навіть частково приховані знаряддя можна знайти за силуетом або слідами на ґрунті.

Хоча артилерія залишається важливою складовою оборони, FPV-дрони часто мають перевагу — вони точніші, не потребують пристрілки, можуть уразити ціль із першого разу й навіть переслідувати мобільну техніку. Зокрема, самохідні артсистеми інколи встигають змінити позицію до прибуття снаряда, але не встигають втекти від дрона.

"Головне — стабільний відеозв'язок", — наголосив "Майкл". Для цього використовуються "файбер-дрони", які зберігають зв’язок навіть у складних умовах. Після удару в хід ідуть розвідувальні БПЛА для фіксації знищення цілі.

Попри загрозу, яку все ще становить російська артилерія, саме FPV-дрони стали новим інструментом у російській стратегії. Щодня здійснюються сотні атак безпілотниками, а москва планує виробити до 2 мільйонів FPV-дронів у 2025 році — це порівнянна кількість із планованим виробництвом снарядів.

Україна також активно нарощує власне виробництво, готуючись до "дронової війни" майбутнього.