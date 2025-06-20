Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Дрони витісняють артилерію з поля бою – Forbes

20 червня 2025, 08:44
Дрони витісняють артилерію з поля бою – Forbes
Джерело: .wikipedia
Україна активно нарощує власне виробництво, готуючись до "дронової війни" майбутнього.

На початку повномасштабного вторгнення російська артилерія була ключовою перевагою Кремля — масовані обстріли створювали вогневі завіси для просування військ. росія мала десятикратну перевагу в кількості гармат, і Україна постійно зверталася до партнерів по снаряди.

Однак ситуація суттєво змінилася. Як розповів командир підрозділу БПЛА "Тайфун" Нацгвардії України з позивним "Майкл" у коментарі Forbes, сьогодні головну загрозу становлять не гармати, а дрони. Саме вони стали основою сучасної контрбатарейної боротьби.

Україна значно просунулась у виявленні ворожих артсистем завдяки поєднанню радарів типу AN/TPQ-36 Firefinder, акустичних датчиків та аеророзвідки. Після засічки району за допомогою радарів, дрони із відео- та фотозйомкою високої якості підтверджують місцезнаходження гармати й передають координати для ураження.

Найбільш ефективно артилерію виявляють саме під час пострілу — за спалахом, димом, або рухами обслуги. Навіть частково приховані знаряддя можна знайти за силуетом або слідами на ґрунті.

Хоча артилерія залишається важливою складовою оборони, FPV-дрони часто мають перевагу — вони точніші, не потребують пристрілки, можуть уразити ціль із першого разу й навіть переслідувати мобільну техніку. Зокрема, самохідні артсистеми інколи встигають змінити позицію до прибуття снаряда, але не встигають втекти від дрона.

"Головне — стабільний відеозв'язок", — наголосив "Майкл". Для цього використовуються "файбер-дрони", які зберігають зв’язок навіть у складних умовах. Після удару в хід ідуть розвідувальні БПЛА для фіксації знищення цілі.

Попри загрозу, яку все ще становить російська артилерія, саме FPV-дрони стали новим інструментом у російській стратегії. Щодня здійснюються сотні атак безпілотниками, а москва планує виробити до 2 мільйонів FPV-дронів у 2025 році — це порівнянна кількість із планованим виробництвом снарядів.

Україна також активно нарощує власне виробництво, готуючись до "дронової війни" майбутнього.

війнаЗСУартилеріяFPV-дрониросія окупанти

Останні матеріали

Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Політика
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Переклад iPress – 18 червня 2025, 06:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється