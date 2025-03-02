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Друг путіна лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2" – FT

02 березня 2025, 14:53
Друг путіна лобіює у США перезапуск
Фото: AP
Це ініціатива, що може вплинути на відносини між США та рф на тлі геополітичних змін.
За підтримки американських інвесторів розробляється проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Це ініціатива, що може вплинути на відносини між США та росією на тлі геополітичних змін.
 
Про це пише Financial Times.
 
Колишній агент та близький соратник російського диктатора путіна, керуючий директор компанії Маттіас Варніг, за підтримки американських інвесторів, працює над проектом перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.
 
Це потенційний прорив у відносинах між США і росією, який набув особливої актуальності на тлі президентської кампанії Дональда Трампа.
 
За даними джерел Financial Times, знайомих із ходом переговорів, саме Варніг виступив ініціатором угоди, встановлюючи контакти з командою Трампа через американських бізнесменів.
 
Його план передбачає не тільки перезапуск газопроводу, а й глибше економічне співробітництво між Вашингтоном і Москвою, включно з можливим посередництвом у завершенні війни в Україні.
 
Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа знайомі з ініціативою залучення американських інвесторів і розглядають її як частину ширших зусиль із нормалізації відносин між США і рф. Один із потенційних консорціумів, що працює над схемою обходу санкцій щодо "Газпрому", очолюють саме американські інвестори.

 

Північний потіквійна в Україніросія окупанти

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