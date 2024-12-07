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Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський

07 грудня 2024, 11:53
Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Літаки з першої партії вже збивають російські ракети.
В Україну прибула друга партія F-16 від Данії.
 
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
 
"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково", ідеться у повідомленні президента.
 
Володимир Зеленський додає, що "якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор".
 
Президент подякував данському народу та Прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен.
 
Нагадаємо, що у листопаді прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен анонсувала прибуття шести винищувачів F-16 в Україну.

 

війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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