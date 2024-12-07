Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський
07 грудня 2024, 11:53
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Літаки з першої партії вже збивають російські ракети.
В Україну прибула друга партія F-16 від Данії.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
"Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково", ідеться у повідомленні президента.
Володимир Зеленський додає, що "якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор".
Президент подякував данському народу та Прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен.
Нагадаємо, що у листопаді прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен анонсувала прибуття шести винищувачів F-16 в Україну.