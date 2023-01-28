Друга за добу стрілянина в Єрусалимі: двоє поранених

Нападнику 13 років

Батько і син були поранені в результаті терористичної атаки в Старому місті Єрусалиму, повідомляє Times of Israel.

У лікарні повідомили, що постраждалі перебувають у важкому, але стабільному стані, обидва отримали вогнепальні поранення верхньої частини тіла.

Поліція повідомила, що нападником був 13-річний палестинець зі Східного Єрусалиму. Він був поранений озброєними цивільними особами, про його стан невідомо.

Напад стався через кілька годин після того, як 27 січня ввечері в районі Неве Яаков було вбито сім осіб і ще троє отримали поранення в результаті стрілянини.

У суботу, 28 січня, національний рівень тривоги був підвищений до найвищого.

Комісар поліції Кобі Шабтай наказав розмістити в Єрусалимі групу офіцерів елітного контртерористичного підрозділу "Ямам" після двох нападів.

Нагадаємо, в Єрусалимі 23 листопада 2022 року пролунали два вибухи на автобусній зупинці — загинула одна людина, щонайменше 14 отримали поранення.