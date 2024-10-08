Другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, наразі триває підготовка

Цього місяця запланована низка тематичних конференцій по пунктах формули миру.

У листопаді другий Саміт миру не відбудеться. Поки що триває підготовка до проведення заходу.

Про це повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна, передає "Телеграф".

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", — зазначила Зарівна.