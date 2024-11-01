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ПОЛІТИКА

Другий термін Трампа може принести хаотичну і непередбачувану політику — WSJ

01 листопада 2024, 21:00
Другий термін Трампа може принести хаотичну і непередбачувану політику — WSJ
Фото: Great again
Політика Трампа під час можливого другого терміну буде непередбачуваною.

Перший термін Трампа був кращим, ніж очікувалося. Його керівництво часто було хаотичним, він змінив кількох керівників апарату та радників з питань безпеки. Виборці пам'ятають, що під час його керівництва в США існувала потужна економіка перед початком пандемії COVID-19. Крім того, його призначення суддів були визнані дуже успішними.

На міжнародній арені він порушував багато дипломатичних норм і його хвалебні слова на адресу диктаторів викликали занепокоєння. Однак під час його перебування на посаді вороги замовкли, і йому вдалося обмежити вплив Ірану, а також він започаткував нову еру співпраці між Ізраїлем та сунітськими арабськими державами через Авраамські угоди.

Про це пише редакційна колегія газети The Wall Street Journal.

Опоненти Трампа вважають, що недоліки його характеру становлять серйозний ризик, і повторне обрання не призведе до "нормалізації" ситуації в країні. Головною проблемою є питання, чи зможе Трамп вирішити термінові проблеми країни.

Колегія вказує на те, що більшість другорядних термінів президентів є розчаруванням, а Трамп ще не представив чіткої програми дій, окрім контролю кордону та збільшення енергетичного виробництва в США. Крім того, на відміну від його першого терміна, зараз відсутня єдина платформа Республіканської партії, що є додатковим ризиком для Трампа. 

"Трамп має певні інстинкти щодо управління, але йому не вистачає чіткого систематичного підходу до державного управління. Тому політика під час другого терміна Трампа може бути непередбачуваною або хаотичною, без чітких напрямків або цілей", — зазначається в газеті.

Важко точно передбачити, якою буде зовнішня політика Трампа під час його можливого другого терміну. Трамп краще розуміє концепцію стримування у міжнародних відносинах порівняно з Гарріс. Ймовірно, Трамп відновить тиск на Іран. Але він буде також намагатися встановити стосунки з владіміром путіним, Кім Чен Ином та Сі Цзіньпіном. Однак результати цих взаємодій залишаються невизначеними.

"Але якщо Трамп і переможе, то, швидше за все, з невеликою перевагою, і його кампанія не зробила нічого, щоб розширити свою коаліцію. Навіть після першого замаху він не зміг запропонувати об'єднавчого послання у своїй промові на з'їзді Республіканської партії. Другий термін Трампа може призвести до ще чотирьох років партійної війни, що розколюватиме суспільство", — підсумувала редакційна колегія.

Дональд ТрампВибори в США

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