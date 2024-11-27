Другий термін Трампа може змінити ядерну стратегію Європи — The Hill

Повернення Трампа створює виклики для НАТО та Європи.

Повернення Трампа до влади в США піднімає серйозні питання щодо майбутньої ролі Америки в НАТО. Протягом десятиліть він відкрито висловлював свою зневагу до НАТО, заявляючи, що, на його думку, росія "може робити все, що їй заманеться" з членами Альянсу, які не платять, як він вважає, свою частку оборонних витрат. Під час свого попереднього президентського терміну Трамп говорив про бажання вийти з Альянсу, але його радники відмовили його від цього.

Про це пише The Hill.

Це створює для європейських членів НАТО серйозну проблему безпеки в той час, коли загроза з боку росії очевидна і присутня. Багато європейських країн-членів НАТО збільшили свої витрати на оборону після вторгнення росії в Україну. 23 країни зараз витрачають на оборону два і більше відсотків свого ВВП відповідно до цільового показника НАТО, встановленого на 2024 рік.

Проте розбудова звичайних військових сил і засобів, необхідних для реагування на російський напад без допомоги США, потребуватиме часу і єдності цілей, чого немає в європейських членів НАТО.

До виборів у США оборонні аналітики припускали, що в разі перемоги Трампа Європі, можливо, доведеться посилити свої сили ядерного стримування, які спираються на американський арсенал і значно менші — але не менш важливі — ядерні сили Франції й Великої Британії.

"Ядерний арсенал росії, можливо, завадив НАТО вжити більш рішучих заходів щодо України, але те ж саме можна сказати й про зворотній ефект: росія уникає відкритого нападу на членів НАТО, принаймні частково через загрозу ядерного стримування з боку НАТО. Кілька європейських членів НАТО мають технологічний потенціал для створення ядерної зброї, якщо захочуть; їх стримує лише підтримка нерозповсюдження і впевненість у ядерному стримуванні з боку Альянсу", — вважає автор.