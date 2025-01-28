Другий термін Трампа викликає обережний оптимізм у москві – The Times
Вісім років тому, коли президент Трамп розпочав свій перший термін, російські державні ЗМІ вітали нового американського лідера, а на інавгураційних вечірках у москві на його честь піднімали келихи.
Ейфорію в москві було легко зрозуміти. Під час передвиборчої кампанії 2016 року Трамп обіцяв "розглянути питання" про зняття економічних санкцій з росії й навіть про визнання анексії Криму кремлем в України.
Про це пише The Times.
Однак надії москви на те, що Трамп стане людиною кремля у Вашингтоні, швидко розвіялися, коли він схвалив нові санкції проти росії й став першим президентом США, який направив зброю в Україну. Високопоставлений американський чиновник визнав у 2017 році, що реальність президентства Трампа стала для москви "холодним душем".
"Цього разу, хоча Трамп симпатизує путіну, який виступає проти членства України в НАТО, і погрожує припинити американську військову допомогу Києву, в москві не мають серйозних очікувань щодо швидкого зближення з Вашингтоном", — додає видання.
Водночас попри на настороженість у москві щодо нового терміну Трампа, прихильники жорсткої лінії вважають, що неминучі потрясіння міжнародного порядку під час його перебування на посаді буде вигідним для росії, зазначає Тетяна Станова, яка є засновницею групи політичного аналізу R.Politik.
"Вони з нетерпінням чекають, як буде розвиватися ситуація. Тому що, що б не сталося, навіть у випадку ескалації, навіть у випадку, якщо путін і Трамп посваряться, світ змінюється в напрямку, який відкриває для росії нові можливості для просування своїх інтересів", — сказала вона.