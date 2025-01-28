Другий термін Трампа викликає обережний оптимізм у москві – The Times

Хоча Трамп не може завершити війну на умовах путіна, дехто вважає, що готовність Вашингтона порушити міжнародні норми сприятиме москві.

Вісім років тому, коли президент Трамп розпочав свій перший термін, російські державні ЗМІ вітали нового американського лідера, а на інавгураційних вечірках у москві на його честь піднімали келихи.

Ейфорію в москві було легко зрозуміти. Під час передвиборчої кампанії 2016 року Трамп обіцяв "розглянути питання" про зняття економічних санкцій з росії й навіть про визнання анексії Криму кремлем в України.

Про це пише The Times.

Однак надії москви на те, що Трамп стане людиною кремля у Вашингтоні, швидко розвіялися, коли він схвалив нові санкції проти росії й став першим президентом США, який направив зброю в Україну. Високопоставлений американський чиновник визнав у 2017 році, що реальність президентства Трампа стала для москви "холодним душем".

"Цього разу, хоча Трамп симпатизує путіну, який виступає проти членства України в НАТО, і погрожує припинити американську військову допомогу Києву, в москві не мають серйозних очікувань щодо швидкого зближення з Вашингтоном", — додає видання.

Водночас попри на настороженість у москві щодо нового терміну Трампа, прихильники жорсткої лінії вважають, що неминучі потрясіння міжнародного порядку під час його перебування на посаді буде вигідним для росії, зазначає Тетяна Станова, яка є засновницею групи політичного аналізу R.Politik.

"Вони з нетерпінням чекають, як буде розвиватися ситуація. Тому що, що б не сталося, навіть у випадку ескалації, навіть у випадку, якщо путін і Трамп посваряться, світ змінюється в напрямку, який відкриває для росії нові можливості для просування своїх інтересів", — сказала вона.