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Дружина Буданова таємно виїжджала до США на лікування після хімічного отруєння – ЗМІ

05 квітня 2025, 09:12
Дружина Буданова таємно виїжджала до США на лікування після хімічного отруєння – ЗМІ
Фото: rbc.ua
Буданова одужала після лікування в 2023 році, проте наслідки її "наздогнали".

Дружина глави Головного управління розвідки Маріанна Буданова в грудні 2024 року виїжджала до США для лікування після хімічного отруєння.

Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон в соцмережі  X (Twitter).

"Буданову непомітно вивозили до США в грудні 2024 року. Більш як через півтора року після її отруєння, зокрема миш’яком та ртуттю", - йдеться в дописі. 

Журналістка додала, що Буданова одужала після лікування в 2023 році, однак в кінці 2024 знову серйозно захворіла. 

За словами експертів, це звичайна картина при таких отруєннях.

Також Лівінгстон зазначила, що американські військові лікарі запросили її на лікування в США після того, як дізналися про погіршення стану. 

Журналістка пише, що в Україні сучасне лікування отруєння важкими металами обмежене.

Вона також написала, що журналісти Bellingcat та Insider працюють над розслідуванням про це отруєння.

Восени 2023 року розвідка повідомила, що в дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами.

 

 

отруєннярозвідкаМаріанна Буданова

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