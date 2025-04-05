Дружина Буданова таємно виїжджала до США на лікування після хімічного отруєння – ЗМІ
Дружина глави Головного управління розвідки Маріанна Буданова в грудні 2024 року виїжджала до США для лікування після хімічного отруєння.
Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон в соцмережі X (Twitter).
"Буданову непомітно вивозили до США в грудні 2024 року. Більш як через півтора року після її отруєння, зокрема миш’яком та ртуттю", - йдеться в дописі.
Журналістка додала, що Буданова одужала після лікування в 2023 році, однак в кінці 2024 знову серйозно захворіла.
За словами експертів, це звичайна картина при таких отруєннях.
Також Лівінгстон зазначила, що американські військові лікарі запросили її на лікування в США після того, як дізналися про погіршення стану.
Журналістка пише, що в Україні сучасне лікування отруєння важкими металами обмежене.
Вона також написала, що журналісти Bellingcat та Insider працюють над розслідуванням про це отруєння.
Восени 2023 року розвідка повідомила, що в дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами.