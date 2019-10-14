CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна має офіційно визнати засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа політичним в'язнем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дружина нацвардійця Марківа: Україна має визнати його політв'язнем
Фото: RFE/RL
Діана Марків дружина нацвардійця Віталія Марківа: "Україна має визнати його політв'язнем" таку думку висловила у коментарі для "Громадське".
"Хочеться, щоб Україна нарешті визнала його офіційно політв'язнем, який уже третій рік перебуває у в'язниці Європи за те, що захищав і продовжує захищати честь та гідність української держави", - сказала Діана на акції в підтримку її чоловіка у Києві.
Нагадаємо, що суд присяжних міста Павії 11 жовтня поширив мотиваційну частину вироку українському солдату Віталію Марківу. Його засудили до 24 років неволі за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі під час війни на Донбасі 5 років тому.
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