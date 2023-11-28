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Дружину глави української розвідки отруїли – "Бабель"

28 листопада 2023, 10:25
Дружину глави української розвідки отруїли –
Фото: РБК-УКРАЇНА
Жінка перебуває у лікарні.

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.

Про це "Бабелю" повідомили джерела у розвідці.

Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

"Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів", — зазначив співрозмовник у ГУР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — зазначили у розвідці.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Нині ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

отруєнняБудановвійна в Україніросія окупанти

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