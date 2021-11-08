НОВИНИКомпанія Red Bull UA просить вибачення у жителів Києва та столичної влади за екстремальну відеозйомку, внаслідок якої було зіпсовано бруківку на Софійській площі.
Фото: kyivcity.gov.uaПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дрифт на Софійській площі: Red Bull перепрошує за зіпсовану бруківку
Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі відносини з містом, які ми підтримували протягом багатьох років
Фото: Ukrinform
Відповідну заяву пресслужба компанії надіслала у відповідь на запит Укрінформу.
"Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення", – йдеться в заяві.
Зазначається, що наразі за розпорядженням компанії триває прибирання слідів від дрифту на бруківці.
"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі відносини з містом, які ми підтримували протягом багатьох років", – додали у пресслужбі Red Bull UA.
Як повідомлялося, зранку 10 серпня на Софійській площі відбувалися рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. При цьому міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.
Фото: kyivcity.gov.ua
Згодом стало відомо, що столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо цього випадку за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
Прокуратура в рамках розслідування справи вилучила два автомобілі, які брали участь у дрифті.
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11 08 2021 12:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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