Що робити, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС України

Якщо внаслідок ракетної атаки ворог поцілив у ваш житловий будинок і ви опинилися під завалами намагайтеся слідувати наступним порадам

Перелік важливих рекомендацій для населення опублікувала пресслужба ДСНС України. Що робити, якщо ви потрапили під завал? Як поводитися, щоби вижити?

В умовах війни, коли ворог ледь не щодня нещадно обстрілює не лише критичну інфраструктуру, але й цивільні об'єкти, необхідно бути готовими до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій.

Якщо внаслідок ракетної атаки ворог поцілив у ваш житловий будинок і ви опинилися під завалами намагайтеся слідувати наступним порадам:

- В першу чергу пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби;

- Кличте на допомогу, намагайтеся кричати, подавати сигнали ліхтариком від мобільного телефону або ж просто шматком тканини, стукайте по батареях, трубах. Важливо: ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху;

- Рятувальники час від часу зупиняють всі роботи і влаштовують “хвилину тиші” аби почути людей, які опинилися під завалами. У цей час слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб вас почули і помітили;

- Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок – зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте;

- Якщо вас помітили – пам’ятайте, що потрібен час, щоб вас визволити, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу;

- Якщо вас ніхто не чує – спершу оцініть обстановку навколо (чим вас притиснуло, що ви бачите перед собою, чи є поряд ще хтось);

- Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку;

- Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

- Якщо вам вдалося вибратися – огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу (затампонуйте кровотечу, де можливо перев’яжіть шматком тканини);

- Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, – продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників;

- В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг, то спробуйте загорнутися в нього).

І найголовніше – аби мінімізувати шанси опинитися під завалами, закликаємо не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога" та слідувати в укриття. У разі його відсутності пам’ятайте про правило двох стін, що може врятувати ваше життя у випадку пошкодження будинку.

Бережіть себе та своїх рідних!