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ПОЛІТИКА

ДТЕК: в Одесі та області сьогодні відновлено електропостачання всіх жителів

13 грудня 2022, 16:10
ДТЕК: в Одесі та області сьогодні відновлено електропостачання всіх жителів
Станом на 12 грудня вдалося відновити електропостачання всіх мешканців Одеси та Одеської області, але у регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії

Станом на 12 грудня вдалося відновити електропостачання всіх мешканців Одеси та Одеської області. Але у регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Станом на понеділок було відновлено електропостачання для всіх жителів. Проте досі діють екстрені відключення. Намагаємось вмикати світло кожному споживачеві хоча б кілька годин, але це дуже складно", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Одесі та області ускладнена аваріями через навантаження електромереж.

"Зараз у місті та області цілодобово працюють 206 ремонтних бригад ДТЕК, щоб ліквідувати аварії. Насамперед ремонтуємо там, де найбільше споживачів або де більше доби немає світла", - запевнили у компанії.

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 грудня росія атакувала енергетичні об’єкти Одещини. Постраждало  кілька об'єктів критичної інфраструктури через що місто і область пережили блекаут.


війнаОдесаДТЕКУкраїнаенергопостачання

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