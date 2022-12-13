ДТЕК: в Одесі та області сьогодні відновлено електропостачання всіх жителів

Станом на 12 грудня вдалося відновити електропостачання всіх мешканців Одеси та Одеської області, але у регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії

Станом на 12 грудня вдалося відновити електропостачання всіх мешканців Одеси та Одеської області. Але у регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Станом на понеділок було відновлено електропостачання для всіх жителів. Проте досі діють екстрені відключення. Намагаємось вмикати світло кожному споживачеві хоча б кілька годин, але це дуже складно", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Одесі та області ускладнена аваріями через навантаження електромереж.

"Зараз у місті та області цілодобово працюють 206 ремонтних бригад ДТЕК, щоб ліквідувати аварії. Насамперед ремонтуємо там, де найбільше споживачів або де більше доби немає світла", - запевнили у компанії.

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 грудня росія атакувала енергетичні об’єкти Одещини. Постраждало кілька об'єктів критичної інфраструктури через що місто і область пережили блекаут.