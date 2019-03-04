ДТП у Харкові: Автошколу, де вчилася Зайцева, планують позбавити ліцензії

Замість чотирьох навчальних класів у школі був один, а також виявлено порушення у веденні документації і переобладнання транспорту без відповідної реєстрації

Начальник ГУ Нацполіціі в Харківській області Олег Бех заявив, що слідство виявило ряд порушень в автошколі, в якій навчалася Олена Зайцева, засуджена за ДТП, яке сталося в центрі Харкова в жовтні 2017 року і в результаті якого загинули шість чоловік.

"Ми виявили ряд серйозних порушень. Ми внесли клопотання про скасування держакредитації, ліцензії, і завтра має бути прийнято рішення", - розповів він, повідомляє "Українська правда".

Повідомляється, що заступник начальника ГУ Нацполіціі в Харківській області Сергій Чиж уточнив, що мова йде як про порушення, допущені в ході навчання Зайцевої, так і про порушення в роботі школи в цілому.

За його словами, замість чотирьох навчальних класів у школі був один, а також виявлено порушення у веденні документації і переобладнання транспорту без відповідної реєстрації.

"У рамках кримінального провадження також доведено відсутність Зайцевої на заняттях в певні дні. Тому за підсумками перевірки ми призупинили діяльність автошколи і направили клопотання про скасування ліцензії", - сказав Чиж.

Він зазначене питання Головний сервісний центр МВС розгляне 4 квітня.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.