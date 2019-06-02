ДТП у Харкові: суд продовжив Зайцевій та Дронову тримання під вартою

Київський районний суд Харкова продовжив обвинуваченим у скоєнні смертельної ДТП Олені Зайцевій та Геннадію Дронову тримання під вартою на 60 діб.

Таким чином, Зайцева та Дронов перебуватимуть під вартою до 4 квітня без можливості внесення застави, інформує "Громадське".

Захисники обох обвинувачених просили змінити запобіжний захист на домашній арешт із носінням електронного браслета, проте суд відхилив це клопотання.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця під час засідання клопотав про відвід судді Віктора Попраса, проте це клопотання також відхилили.

Також, прокурор попросив суд засудити обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі із позбавленням водійських прав на 3 роки.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.