ДТП у Харкові: Зайцева "переводить стрілки" на Дронова і просить умовний термін

Зайцева повністю погодилася з апеляцією, про що свідчить її підпис під однією сторінкою рукописного тексту

Олена Зайцева, засуджена у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, просить в апеляції замінити вирок суду - 10 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення права керувати автотранспортом - на умовний термін.

"Новий адвокат Зайцевої Юлія Плетньова в апеляційній скарзі, поданій 26 березня, просить передати справу на новий розгляд у суді першої інстанції або змінити вирок в частині покарання Зайцевої та виконання нею цивільних позовів. А саме, пом'якшити покарання Зайцевій до 5 років позбавлення волі та 2 років позбавлення права на керування автотранспортом, а також звільнити її від основного покарання з випробувальним терміном на розсуд суду", - зазначила адвокат постраждалих Лариса Матвєєва, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, Зайцева повністю погодилася з апеляцією, про що свідчить її підпис під однією сторінкою рукописного тексту.

"Водночас, раніше, у суді першої інстанції, Зайцева повністю визнала свою провину. Тепер же вона перекладає її на другого фігуранта справи - Геннадія Дронова, стверджуючи що її вина становить лише 30 відсотків із 100. Зайцева також просить зменшити до 30% призначену їй судом частку компенсації сім'ям загиблих і постраждалим, наполягаючи, що решту мусить компенсувати винний на 70% Дронов", - пояснює Матвєєва.

За її словами, законних підстав для зміни вироку Київського райсуду немає.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.