Дуда: НАТО має гарантувати тривалу підтримку Україні для захисту від агресії рф

Таку заяву зробив глава Польської держави Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом Албанії Байрамом Бегаєм.

Альянс на саміті у Вашингтоні має гарантувати тривалу і безперервну підтримку України в протидії агресії росії.

Про це повідомляє новинна агенція Укрінформ.

"Ми говорили про те, що НАТО має гарантувати Україні тривалу і безперервну підтримку доти, доки ця допомога буде потрібною, аби ефективно захищатися від російської агресії", - заявив Дуда.

Він додав, що Північноатлантичний альянс на саміті має гарантувати "щонайменше невідворотність стежки України до НАТО, тобто що це залежатиме виключно від волі українського суспільства".

За словами Дуди, НАТО має розпочати “нову стратегічну політику” щодо рф, а це означає, що Брюссель повинен перестати керуватися у відносинах з росією основоположним актом НАТО-росія, який кремль давно вже багато разів порушив.

Президент подякував Албанії за надання Україні військової допомоги для протидії російській агресії.

"Зараз потрібна нова і тверда політика щодо росіїї, яка захистить східний фланг, весь вільний світ від російського імперіалізму і російської агресії", - вважає Дуда.

Очільник Польщі підкреслив, що двома фундаментальними пунктами на саміті НАТО мають бути постійна підтримка Києва до завершення війни і відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, а також тверда політика щодо рф.

А пріоритетом Польського головування в Раді ЄС у першій половині наступного року будуть дії, спрямовані на інтеграцію Албанії, інших країн Західних Балкан, а також України і Молдови до Євросоюзу, каже Дуда,

Своєю чергою Бегай наголосив, що найкращим засобом для протидії російській агресії є об’єднана Європа, а отже, розширення Євросоюзу. Він висловив сподівання, що Польське головування в ЄС у першому півріччі наступного року значно вплине на процес євроінтеграції всього балканського регіону. Російську агресію в Україні президент Албанії назвав "найбільшою загрозою для миру і безпеки в Європі".

"Албанія висловлює свою повну солідарність з Україною і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив албанський лідер і додав, що у контексті російської агресії Україну треба підтримувати так довго, скільки вона цього потребуватиме.