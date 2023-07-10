Дуда озвучив свої очікування від саміту НАТО

Польська сторона очікує насамперед на зміцнення військового виміру Альянсу.

Під час саміту у Вільнюсі мають пролунати сигнали щодо зближення НАТО з Україною, "без членства якої в Альянсі важко уявити майбутню архітектуру безпеки в Європі".

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з польським генералітетом у місті Легіоново, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що це основа польської політики безпеки упродовж декількох десятиліть, яку ніхто не має ставити під сумнів.

Водночас польський лідер заявив, що викликають занепокоєння ядерні погрози з боку росії, а також перекидання до білорусі найманців "Вагнера". Тож "під час саміту НАТО з польського боку прозвучить сильний сигнал: російська політика, яка використовує погрози ядерної ескалації проти країн НАТО, не може залишитися без відповіді".

За його словами, у Вільнюсі польська сторона очікує насамперед на зміцнення військового виміру Альянсу, "на рішення щодо нових, більш детальних оборонних планів, які НАТО коли-небудь мало від періоду Холодної війни".

"Ми очікуємо на декларації з боку НАТО про утримання в готовності сил для швидкого перекидання до кризових регіонів. З цим пов'язане питання про збільшення складів з озброєнням і військовою технікою у країнах східного флангу НАТО", – наголосив Дуда.

Він додав, що "Варшава також чекає від саміту на зміцнення ланцюгів управління військами НАТО, що передбачає швидкий перехід з мирного стану у стан кризи й управління силами аж до кількасот тисяч військових, а також на ряд рішень щодо посилення оборонного потенціалу і збільшення можливостей співпраці ОПК країн Альянсу".