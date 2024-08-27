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Дуда озвучив вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні

27 серпня 2024, 08:33
Дуда озвучив вартість військової допомоги, яку Польща надала Україні
Загальна вартість допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої – становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що загальна вартість військової допомоги Україні становить приблизно 12 млрд злотих (близько $3 млрд).

Про це повідомляє Polskie Radio. 

За словами Дуди, загальна вартість допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої – становить 3,3% внутрішнього валового продукту Польщі, близько 100 млрд злотих (близько $25 млрд).
 
"Це справді величезні суми. 12 млрд злотих ($3 млрд) лише військової допомоги, тому ми справді дуже багато дали Україні з огляду на наші можливості", – додав президент Польщі.
 
Зазначається, що з початку російського повномасштабного вторгнення Польща передала Україні багато видів техніки та військового обладнання.
 
Інформація, яку досі надавали політики та іноземні дослідницькі центри, свідчить, що Польща передала Україні, серед іншого, понад 300 танків Т-72 і PT-91 Twardy, ще 14 сучасних Leopard, а також кілька сотень бронетранспортерів Rosomak і невизначену кількість пострадянських БМП-1.
 
Польська підтримка включала пострадянські винищувачі МіГ-29 і гелікоптери Мі-24, а також самохідні артилерійські установки – польські самохідні міномети "Рак", самохідні гаубиці "Краб" і пострадянські самохідні гаубиці "Гвоздика", а також реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

 

Анджей Дудавійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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